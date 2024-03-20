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В Минобороны РФ заявили, что российские военные не дают ВСУ закрепиться на новых позициях

Шойгу: группировки ВС России продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых позиций

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Алексей Майшев/РИА Новости

Группировки российской армии продолжают выдавливать украинские войска с занимаемых позиций в зоне специальной военной операции, в связи с большими потерями в Вооруженных силах Украины (ВСУ) участились случаи дезертирства. Об этом сообщил глава министерства обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Группировки российских войск продолжают выдавливание противника c занимаемых позиций, не дают ему закрепиться на новых рубежах. На подконтрольной Украине территории процветает мародерство в отношении мирных жителей», — сказал министр во время вступительного слова на заседании коллегии Минобороны РФ.

Также Шойгу рассказал о предотвращении терактов со стороны ВСУ во время выборов. По его словам, ВС РФ усилили охрану социальных и правительственных объектов на территории страны и предотвратили ряд терактов во время проведения президентских выборов. Глава Минобороны отметил, что за время голосования средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 419 украинских беспилотников и 67 ракет.

Ранее Шойгу назвал число уничтоженных танков Abrams.

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