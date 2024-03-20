Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала 2024 года

Украинская армия с начала 2024 года потеряла свыше 71 тыс. человек в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава министерства обороны России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«Потери Вооруженных сил Украины с начала этого года превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода 2023 года», — сказал он на коллегии Минобороны России.

По данным министра обороны, ВСУ при попытках прорыва на территорию РФ за 8 суток лишились более 3,5 тыс. военнослужащих, все атаки были отражены. Он подчеркнул, что ВСУ предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях.

Кроме того, ВС Российской Федерации уничтожили 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, а также пять пусковых установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и вертолет Ми-8.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.