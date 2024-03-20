Мобилизованного россиянина отправили в колонию строгого режима за избиение офицера

Мобилизованного жителя Челябинска приговорили к 10 годам колонии строгого режима за избиение офицера в воинском эшелоне. Об этом сообщается на сайте Магнитогорского гарнизонного суда.

По данным суда, старший сержант А. (имя его не указывается) 23—24 декабря 2022 года в купе вагона воинского эшелона избил капитана Г. до смерти. При этом сержант находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый знал, что Г. был его начальником по воинскому званию и начальником продовольственной службы воинской части.

Суд рассмотрел уголовное дело и признал А. виновным по статьям УК РФ об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего» и о «насилии в отношении воинского начальника».

Отягчающим обстоятельством суд посчитал тот момент, что А. и Г. были мобилизованы из запаса для участия в специальной военной операции, они длительный период проходили подготовку на одном полигоне, сержант полностью осознавал, с чем предстоит столкнуться на передовой.

В итоге по совокупности преступлений суд приговорил сержанта А. к 10 годам заключения в колонии строго режима.

Также на этой неделе сообщалось, что в Омске к двум годам колонии приговорили военного, который ранил соседку во время стрельбы в подъезде.

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