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Доходами от активов РФ дополнят военную помощь ЕС Украине

Боррель: доходы от активов РФ дополнят средства ЕС на оружие Украине

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Johanna Geron/Reuters

Доходы от замороженных российских активов в размере около €3 млрд в год должны дополнить €5 млрд, выделенные Евросоюзом на поставки оружия Украине. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Доходы от активов России — это примерно 3 млрд евро в год, не входят в 5 млрд евро, которые ЕС использует в рамках Европейского фонда мира (на поставки оружия Киеву. — Прим. ред.). Они дополняют, а не включены в эти средства», — уточнил глава европейской дипломатии.

Перед этим Боррель направил странам Евросоюза предложение, согласно которому около 90% прибыли от замороженных активов России могут начать тратить на военную поддержку Украины через Европейский фонд мира, а еще 10% поступят в бюджет ЕС с целью последующего перечисления Киеву.

Накануне агентство Reuters писало, что оставшуюся часть доходов (10%) используют для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение представителя ЕС еще одним движением в сторону разрушения юридических основ европейского и международного права.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель призвал Европу готовиться к войне.

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