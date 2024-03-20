Политолог раскрыл, с чего может начаться ввод сил НАТО на Украину

Ввод сил НАТО на Украину может начаться с небоевых подразделений. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Георгий Бовт, комментируя недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск в помощь Киеву.

«Например, для разминирования местности, обеспечения кибербезопасности, охраны или помощи в охране, как они говорят, украино-белорусской границы. А там, между прочим, стоит 100-тысячная группировка ВСУ, по некоторым данным», — обратил внимание Бовт.

Если эти рубежи займут силы НАТО, продолжил эксперт, то украинское командование может перебросить войска на более ответственные участки фронта. При этом, по его словам, если военнослужащие альянса понесут потери, это может привести к дальнейшей эскалации.

19 марта стало известно, что лидеры стран Евросоюза на саммите, который пройдет 21-22 марта, могут обсудить слова Макрона о возможной отправке войск на Украину.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев позднее заявил, что французский контингент в случае прибытия на Украину станет приоритетной целью для Вооруженных сил России. По его словам, вопрос уничтожения «неугомонных французов» станет несложной задачей.

Ранее полковник ВС Франции предположил, где могут разместить солдат на Украине.