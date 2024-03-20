Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог раскрыл, с чего может начаться ввод сил НАТО на Украину

Политолог Бовт: ввод сил НАТО на Украину может начаться с небоевых подразделений

close
100%
Vadim Ghirda/AP

Ввод сил НАТО на Украину может начаться с небоевых подразделений. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Георгий Бовт, комментируя недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск в помощь Киеву.

«Например, для разминирования местности, обеспечения кибербезопасности, охраны или помощи в охране, как они говорят, украино-белорусской границы. А там, между прочим, стоит 100-тысячная группировка ВСУ, по некоторым данным», — обратил внимание Бовт.

Если эти рубежи займут силы НАТО, продолжил эксперт, то украинское командование может перебросить войска на более ответственные участки фронта. При этом, по его словам, если военнослужащие альянса понесут потери, это может привести к дальнейшей эскалации.

19 марта стало известно, что лидеры стран Евросоюза на саммите, который пройдет 21-22 марта, могут обсудить слова Макрона о возможной отправке войск на Украину.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев позднее заявил, что французский контингент в случае прибытия на Украину станет приоритетной целью для Вооруженных сил России. По его словам, вопрос уничтожения «неугомонных французов» станет несложной задачей.

Ранее полковник ВС Франции предположил, где могут разместить солдат на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами