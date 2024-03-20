На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских войск сражаются около сотни румынских и молдавских наемников. Об этом сообщает румынская газета Ziarul de Iasi.

Лидер группы наемников с позывным «Гетодак» сообщил изданию, что в настоящее время на стороне ВСУ сражаются около 50 румын и столько же молдаван. Часть из них служит в Румынской боевой группе Getica, другая часть — в Интернациональном легионе Украины.

«Гетодак» посетовал, что его батальон наемников плохо оснащен техникой и ему пришлось направить письма румынским производителям военной продукции с просьбой предоставить ее для тестирования в реальных боевых условиях. В ответ наемники готовы предоставлять отчеты о ее использовании с указанием сильных и слабых сторон. Техника должна быть простой с возможностью использования без сложной подготовки.

Потери среди своих сослуживцев «Гетодак» оценил как невысокие, исчисляющиеся единицами.

Лидер наемников поблагодарил жителей Румынии, оказывающих финансовую помощь батальону, при этом отметив, что большинство граждан страны «поддерживают нас лишь морально».

16 марта ракетный удар по санаторию «Мрия» в Одессе ликвидировал 100 бойцов «Иностранного легиона».

Ранее Минобороны РФ назвало число уничтоженных иностранных наемников за время СВО.