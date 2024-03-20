Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт порассуждал о ближайших задачах ВС РФ в зоне СВО

Военный эксперт Липовой: ВС РФ готовятся к весенне-летней кампании

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России ведут подготовку к весенне-летней компании. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Липовой. По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, российские войска должны разработать меры активной обороны, чтобы удержать свои позиции и как можно лучше перемолоть военный потенциал противника.

Эксперт напомнил, что Киеву могут передать новую партию вооружений, которые будут использоваться в том числе для обстрелов мирного населения.

«Нам нужно быть готовыми к отражению провокаций, обстрелов мирного населения, обстрелов приграничных территорий. И это тоже дополнительно накладывает задачи на наши Вооруженные силы. Точно так же это касается и черноморского бассейна, в котором англичане постоянно устраивают провокации с английскими подводными и надводными дронами», — сказал Липовой.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин накануне сообщил, что Франция готовит к отправке на Украину как минимум две тысячи военнослужащих. Тем временем начальник штаба Сухопутных войск республики генерал Шилль сообщил, что «армия готовится к самым тяжелым столкновениям», а на французском телевидении обсуждают, где могли бы на Украине разместиться их войска.

Предполагается, что лидеры ЕС могут обсудить идею президента Франции Макрона о введении войск в зону СВО на стартующем 21 марта саммите. В Италии и ФРГ уже заявили, что они не поддерживают «эту гипотезу». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о присутствии иностранных военных в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами