Военный эксперт порассуждал о ближайших задачах ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы России ведут подготовку к весенне-летней компании. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Липовой. По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, российские войска должны разработать меры активной обороны, чтобы удержать свои позиции и как можно лучше перемолоть военный потенциал противника.

Эксперт напомнил, что Киеву могут передать новую партию вооружений, которые будут использоваться в том числе для обстрелов мирного населения.

«Нам нужно быть готовыми к отражению провокаций, обстрелов мирного населения, обстрелов приграничных территорий. И это тоже дополнительно накладывает задачи на наши Вооруженные силы. Точно так же это касается и черноморского бассейна, в котором англичане постоянно устраивают провокации с английскими подводными и надводными дронами», — сказал Липовой.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин накануне сообщил, что Франция готовит к отправке на Украину как минимум две тысячи военнослужащих. Тем временем начальник штаба Сухопутных войск республики генерал Шилль сообщил, что «армия готовится к самым тяжелым столкновениям», а на французском телевидении обсуждают, где могли бы на Украине разместиться их войска.

Предполагается, что лидеры ЕС могут обсудить идею президента Франции Макрона о введении войск в зону СВО на стартующем 21 марта саммите. В Италии и ФРГ уже заявили, что они не поддерживают «эту гипотезу». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о присутствии иностранных военных в зоне СВО.