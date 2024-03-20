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В Орле оборудуют укрытия для защиты от ударов ВСУ

В Орле установят модульные укрытия для защиты от БПЛА и ракет ВСУ

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В городе Орел появятся специальные модульные укрытия, которые будут защищать горожан от дронов и ракет вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал правительства Орловской области.

«Из-за участившихся атак украинских БПЛА по территории Орловской области, а также сохраняющейся угрозы ракетных ударов со стороны киевского режима, в Орле в ближайшее время оборудуют дополнительные укрытия для жителей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что модульные конструкции появятся в местах массового скопления людей.

В правительстве добавили, что Орловская область не является приграничным регионом, однако находится от границы на расстоянии менее 150 км, поэтому, по мнению губернатора региона Андрея Клычкова, следует подготовить защитные меры, чтобы люди были в безопасности.

ВСУ уже предпринимали попытки атаковать Орловскую область. Только 17 марта на подлете к Орлу сбили два беспилотника.

Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк призвал усилить атаки на приграничные российские регионы.

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