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Военный эксперт раскрыл смысл слов польского генерала о миллионных потерях ВСУ

Военкор Шлепченко: слова Анджейчака о потерях ВСУ адресованы гражданам Польши

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Заявление бывшего начальника генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонда Анджейчака о миллионных потерях в рядах украинских войск указывает на подготовку к милитаризации польского общества. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил военный обозреватель Влад Шлепченко.

«Надо понимать, что он занимается в данном случае пропагандой. То есть он готовит польское общество к милитаризации, к переходу экономики на военные рельсы, соответственно, к снижению уровня жизни и всего остального. Или объясняет им, почему это уже происходит, зачем им дальше мириться с тем курсом, который проводит правительство», — пояснил Шлепченко.

Он добавил, что заявление польского генерала не имеет никакого отношения к реальной ситуации в зоне специальной военной операции, поскольку конфликт не того масштаба, чтобы за два года потери исчислялись миллионами.

Заявление о том, что потери ВСУ следует исчислять миллионами, а не сотнями тысяч, Анджейчак сделал в эфире телеканала Polstat. Он подчеркнул, что Украина терпит поражение в конфликте и для Киева складывается «очень и очень драматическая» ситуация».

Военный высказал точку зрения, что замена Валерия Залужного на Александра Сырского в должности главкома ВСУ не изменила ситуации на линии соприкосновения, и перед Сырским стоят те же задачи и проблемы.

Ранее генерал назвал условие, при котором Польша может запустить силовой вариант.

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