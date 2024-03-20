В украинскую армию набирают большое количество пожилых и больных мужчин. Об этом «Известиям» сообщил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Чобан.

По словам солдата, он проходил подготовку в Киевской области в районе Белой Церкви. Он отметил, что до отправки на передовую у него не было строевой подготовки. По словам Чобана, солдаты только «постреляли пару раз из автоматов по мишеням».

«Так и берут всех подряд, одни старики и больные попались. Мы там и не бегали, ноги болят, куда бегать. Оттуда забрали прямо в Авдеевку», — сказал он.

Военнопленный подчеркнул, что у его подразделения был настрой, «как будто никому это не надо». Он также заявил, что у солдат ВСУ чувствовалась усталость. Чобан пояснил, что некоторые украинские бойцы находятся на своих позициях по несколько месяцев, поскольку их не на кого менять.

До этого сообщалось, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен российским военным из-за отказавшего польского автомата Grot.

Ранее экс-офицер ВСУ Игорь Лапин указал на слабое место украинской армии.