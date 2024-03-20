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Стало известно о присутствии иностранных военных в зоне СВО

Депутат Водолацкий заявил об иностранных подразделениях на Купянском направлении

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

В зоне проведения спецоперации России на Украине находятся иностранные подразделения. Об этом сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По его словам, что на фронте видели французских, немецких, чешских, польских и болгарских военных. В частности, они дислоцируются на Купянском направлении и в районе Запорожья.

До этого глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что НАТО должно исключить возможность отправки войск на Украину, так как это решение грозит началом третьей мировой войны.

В свою очередь американский военный корреспондент Рассел Бентли говорил, что победа России в СВО на Украине либо смена выступающих за войну режимов на Западе — это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта.

Ранее стало известно о нехватке кадров в армиях стран Запада.

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Операция на Украине
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