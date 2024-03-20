В Германии назвали условие падения НАТО

Депутат бундестага ФРГ от партии BSW Севим Дагдален обратилась к федеральному правительству Германии с вопросом о его оценке призыва руководителей ряда стран — членов НАТО отправить своих военнослужащих на Украину. В тексте парламентского запроса, который изучила «Лента.ру», она не исключила падения Североатлантического альянса при условии принятия этого решения.

«Как правительство Германии оценивает то, что союзники по альянсу Франция, Польша, Латвия и Литва не исключают отправки своих солдат на Украину, и станет ли федеральное правительство предметом обсуждения в Североатлантическом совете на фоне того, что это развертывание рискует спровоцировать падение альянса?» — отмечается в запросе Дагдален.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая в парламенте в преддверии саммита Европейского союза, заявляла, что отправка военнослужащих НАТО на Украину приведет к эскалации.

Ранее власти Италии указали на ядерные риски при отправке войск НАТО на Украину.