Российские военные подорвали зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украине благодаря отличной разведке и активному мониторингу ситуации. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

По его словам, российские бойцы следят за происходящим на поле боя, прибегая к разным видам разведки: радиотехнической, радиолокационной, космической.

Кривонос добавил, что украинские войска теряют дорогую технику, в том числе и из-за своей безалаберности и самоуверенности.

Вечером 19 марта министерство обороны РФ сообщило, что российские силы ПВО сбили над Курской областью переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200, а также уничтожили одну ракету ЗРК Patriot над Белгородской областью.

Незадолго до этого оборонное ведомство информировало, что российские силы ПВО уничтожили 10 ракет ракетной системы залпового огня «Вампир» и одну «Точку-У», которые были запущены ВСУ по Белгородской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.