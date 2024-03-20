Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойцы спецназа сняли видео изнутри подбитого Abrams

Спецназовцы добрались до подбитого под Авдеевкой Abrams и сняли видео изнутри

close
100%
Global Look Press

Бойцы спецназа Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи под Авдеевкой Abrams и сняли видео изнутри. Об этом сообщили разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший», передает РИА Новости.

«Задача была осмотреть его на предмет — цел ли он, сгорел, не сгорел. Образцов вооружения, техники. Все, что возможно было оттуда захватить, по максимуму», — заявил «Леший».

17 марта кадры уничтожения первого танка M1 Abrams ВСУ в феврале 2024 года попали в сеть.

15 марта хакеры из группировки Beregini сообщили, что получили документы Вооруженных сил Украины о потерях танков Abrams. В своем Telegram-канале они опубликовали скриншоты рапортов и других документов украинских военных.

До этого военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что переданные Украине танки Abrams оказались не лучшим вариантом военной техники и значительно уступают российским. По его мнению, Киев намеренно массово направляет эти танки на поле боя, чтобы продемонстрировать США их неэффективность и заставить выслать больше вооружения.

Ранее в США заявили, что НАТО поставляло на Украину устаревшее оружие и бронетехнику.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами