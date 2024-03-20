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Кологривый укусил за ногу официантку

«Абзац»: актер Кологривый укусил за ногу официантку в ресторане Новосибирска

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актер Никита Кологривый укусил за ногу официантку в одном из ресторанов Новосибирска. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Абзац».

По информации издания, артист «очень сильно хулиганил» в ночь на 19 марта, он был сильно пьян, нападал на работников ресторана и приставал к сотрудницам заведения.

Как говорится в публикации, актер пытался склонить к близости одну из официанток. После того, как девушка оказала сопротивление, Кологривый укусил ее за ногу. Затем он начал заламывать официантке руки.

По данным «Абзаца», актер и его директор не стали связываться с администрацией заведения, от них не последовало никаких извинений. Теперь инцидентом займется полиция.

Ранее Кологривый поругался с организаторами фан-встречи с ним в Новосибирске.

До этого Кологривый признался, что родители не сразу поверили в то, что актер сможет добиться успехов на актерском поприще. Он заявил, что ему пришлось вытерпеть все родительские унижения, прежде чем стать артистом.

Ранее Кологривый рассказал о проплаченной политике против него.

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