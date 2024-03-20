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В Минобороны РФ заявили о формировании США ментального театра военных действий

Советник Шойгу: США формируют ментальный театр военных действий с новым оружием

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Военные специалисты США и Североатлантического альянса начали формирование ментального театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения точечного и массового поражения противника. Об этом советник главы Минобороны России Андрей Ильницкий написал в своей статье в журнале «Арсенал Отечества», сообщает РИА Новости.

По его словам, сегодня радикально меняются характер и содержание военных действий. Как считает советник министра обороны, захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией. Эта сфера становится областью операций альянса — «важнейшим оперативным доменом», отметил он.

«Именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», — заявил Ильницкий.

Он также отметил, что разработка новых технологий когнитивно-ментального доминирования осуществляется в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делами и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операций минобороны Соединенных Штатов.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сильнее России, но испытывает некоторые проблемы.

Ранее в США сообщили, что НАТО не защитит Украину, даже если она будет членом блока.

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