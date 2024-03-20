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ВМС США заказали у Boeing 17 самолетов F/A-18

Пентагон: ВМС США заказали у компании Boeing 17 самолетов F/A-18 за $1,1 млрд

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US Navy

Военно-морские силы (ВМС) США заказали у американской авиастроительной компании Boeing 17 истребителей-бомбардировщиков F/A-18. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

По информации военного ведомства, заказ, оформленный как дополнение к ранее заключенному контракту, включает 12 F/A-18F и пять F/A-18E. Сумма сделки составляет $1,1 млрд.

23 февраля способный нести ядерное оружие бомбардировщик B-52 совершил аварийную посадку на авиационной базе Майнот в американском штате Северная Дакота. В ходе полета у самолета загорелся один из восьми имеющихся двигателей. Экипажу бомбардировщика удалось приземлиться, но при посадке было повреждено крыло самолета. После того, как летчики были эвакуированы, наземные службы потушили пожар.

До этого стало известно, что в Соединенных Штатах прошли испытания нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

Ранее истребитель США F-18 потерпел крушение.

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