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В КНДР испытали сопло двигателя для гиперзвуковой ракеты

ЦТАК: в КНДР 19 марта провели испытание сопла для гиперзвуковой ракеты

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В Северной Корее 19 марта испытали сопло многоступенчатого твердотопливного реактивного двигателя, которым планируется оснастить гиперзвуковую ракету средней или большой дальности. Испытанием, которое провело главное управление ракетостроения КНДР, руководил лидер страны Ким Чен Ын. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его информации, испытание прошло успешно.

«С учетом обстановки безопасности нашего государства и оперативных требований народной армии военно-стратегическая ценность этой ракетной системы не менее важна, чем межконтинентальной баллистической ракеты, и об этом лучше знают враги», — цитирует агентство слова Ким Чен Ына.

До этого стало известно, что главное управление ракетостроения КНДР осуществило успешный испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия, обладающей гиперзвуковой маневрирующей управляемой боеголовкой.

В Пхеньяне отметили, что испытания не оказали влияния на безопасность соседних государств и не имели отношения к ситуации в регионе.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил об угрозе ракет КНДР для Европы.

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