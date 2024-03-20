В МККК заявили, что большинство пропавших в зоне СВО попали в плен

Подавляющее большинство пропавших без вести во время конфликта на территории СВО людей, предположительно, выжили и попали в плен. Об этом сообщил глава отдела обработки данных при бюро по вопросам, связанным с этим конфликтом, представитель центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста (МККК) Жером Кассу, слова которого передает РИА Новости.

«Подавляющее большинство из 8200 семей, которые получили информацию о своих родственниках с начала конфликта, узнали, что те — военнопленные. Они защищены, потому что с того момента, как эти люди зарегистрированы в нашей системе, мы их больше не бросаем», — заявил Кассу.

19 марта солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен российским военным из-за отказавшего польского автомата Grot.

В этот же день стало известно, что почти два десятка военнослужащих ВСУ сдались в плен российским подразделениям в районе села Георгиевка под Марьинкой.

18 марта сообщалось, что на Украине зарегистрировано почти 4,7 тыс. случаев самовольного оставления военнослужащими ВСУ воинских частей. Этот показатель гораздо больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Ранее в Британии предрекли скорый коллапс обороны ВСУ под Харьковом.