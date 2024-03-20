Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Каховке ВСУ атаковали с беспилотника «скорую» с больным ребенком

Алексеенко: БПЛА ВСУ атаковал скорую с больным ребенком в Каховке под Херсоном

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинские войска в Каховке нанесли удар по машине скорой помощи, в которой находился больной ребенок. Об этом сообщает председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«В Каховке под удар украинского дрона попала скорая помощь. В машине, кроме бригады медиков, находился тяжелобольной ребенок. Его везли в больницу. К счастью, фельдшер и ребенок от взрыва боеприпаса не пострадали. И медик на руках понес малыша в больницу», — написал он.

19 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке украинских дронов-камикадзе.

В этот же день замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк сказал, что по сравнению с 2023 годом, в этом году российские Воздушно-космические силы (ВКС) скидывают почти в 16 раз больше бомб на украинские позиции в пересчете на среднесуточное число.

До этого стало известно, что при обстреле поселка под Белгородом пострадал 15-летний подросток.

Ранее в США объяснили, чем грозит Украине истощение средств ПВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами