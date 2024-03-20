В Каховке ВСУ атаковали с беспилотника «скорую» с больным ребенком

Украинские войска в Каховке нанесли удар по машине скорой помощи, в которой находился больной ребенок. Об этом сообщает председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«В Каховке под удар украинского дрона попала скорая помощь. В машине, кроме бригады медиков, находился тяжелобольной ребенок. Его везли в больницу. К счастью, фельдшер и ребенок от взрыва боеприпаса не пострадали. И медик на руках понес малыша в больницу», — написал он.

19 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке украинских дронов-камикадзе.

В этот же день замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк сказал, что по сравнению с 2023 годом, в этом году российские Воздушно-космические силы (ВКС) скидывают почти в 16 раз больше бомб на украинские позиции в пересчете на среднесуточное число.

До этого стало известно, что при обстреле поселка под Белгородом пострадал 15-летний подросток.

Ранее в США объяснили, чем грозит Украине истощение средств ПВО.