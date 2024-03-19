В Курской области объявлена ракетная угроза со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — пишет Старовойт.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, в Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности.

Губернатор Гладков призвал находящихся на улице спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее над Воронежем перехватили украинский беспилотник.