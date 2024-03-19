Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области объявлена ракетная угроза

Губернатор Курской области сообщил о ракетной угрозе в регионе со стороны ВСУ

close
100%
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Курской области объявлена ракетная угроза со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — пишет Старовойт.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, в Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности.

Губернатор Гладков призвал находящихся на улице спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее над Воронежем перехватили украинский беспилотник.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами