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На Украине заявили, что западные танки не оправдали ожиданий

На Украине признали неспособность западных танков изменить ситуацию на фронте

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bbbreaking/Telegram

Западные танки, поставленные Вооруженным силам Украины, оказались неспособны изменить ситуацию на фронте в пользу Украины. Об этом пишет украинское издание Kyiv Post, ссылаясь на бывшего американского офицера Майка Ридмюллера.

«Одна из причин, по которой лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий... заключается в том, что дешевых дронов так много над полем боя, что всякий раз, когда танк ломается вблизи передовой, стаи дронов... атакуют», — заявил Ридмюллер.

Американский офицер также отметил, что некоторые танки, например, британский Challenger 2, оказались слишком тяжелыми для того, чтобы передвигаться по украинским мостам, а также по весенней и осенней распутице.

Кроме того, к многим моделям танков постоянно не хватает запчастей.

До этого основной боевой танк сухопутных войск Британии Challenger 2, поставленный на вооружение украинской армии, завяз в грязи в ходе демонстрационного заезда с журналистами.

Ранее Лондон объяснил передачу Киеву танков Challenger 2.

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