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В США предположили, куда Зеленский перенесет столицу

Экс-советник Пентагона считает, что Зеленский может перенести столицу во Львов

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Павел Паламарчук/РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский может перенести столицу во Львов в том случае, если российские войска сумеют продолжить продвижение. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Там он будет настаивать, чтобы огрызок Украины стал членом НАТО», — заявил Макгрегор.

Американский эксперт добавил, что Одесса и многие другие города Северного Причерноморья могут стать частью России в ближайшем будущем. При этом российская армия имеет возможности для этого, а украинские Вооруженные силы не имеют возможности противостоять российской мощи.

До этого политический обозреватель Андрей Перла заявил, что по окончании конфликта на Украине, Киев и Одесса должны войти в состав России.

Он напомнил, что территориальные претензии к Украине, притом исторически и культурно обоснованные, есть у Польши и у Венгрии.

Ранее в Кремле заявили о неспособности НАТО изменить ход боевых действий на Украине.

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