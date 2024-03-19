Более половины немцев откажутся воевать при нападении на страну

Большинство немцев не согласятся идти воевать в случае нападения на Германию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провело онлайн-издание Focus-online.

На вопрос об участии в боевых действиях для защиты страны лишь 32% респондентов ответили, что готовы взять в руки за оружие. Более половины немцев, 57%, исключили для себя такой вариант. Не смогли определиться с ответом 11% опрошенных.

Меньше всего желающих идти воевать проживают в восточногерманских регионах. Здесь пойти в армию согласились только 23% (69% ответили отказом). Более патриотично настроены граждане на западе ФРГ. Готовность воевать признали 35% респондентов, против выступили 54%. Всего в исследовании приняли участие около 5 тыс. респондентов.

До этого европейские страны озаботились привлечением солдат в армии. Специальный комиссар бундестага по делам вооруженных сил Ева Хегль в своем докладе отмечала, что восстановление некоторых форм призыва на срочную службу — один из способов нормализировать ситуацию.

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