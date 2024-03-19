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Стали известны подробности обучения летчиков ВСУ в Дании

Derniere Heurе: в мае первая группа летчиков ВСУ закончат обучение в Дании

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Air Force/Wikipedia

Бельгия выделила 50 инструкторов и два учебных самолета F-16 для тренировок летчиков ВС Украины на авиабазе Скридструп в Дании. Подготовка первой группы должна завершиться в мае, пишет газета Derniere Heurе.

В статье отметили, что из соображений безопасности датчане не раскрыли ни количество обучающихся украинцев, ни данные об инструкторах из стран НАТО. Известно только, что на авиабазе Скридструп проходят подготовку пилоты, техники и специалисты по планированию воздушных миссий.

В статье обратили внимание, что полугодовой курс обучения пилотов ВСУ стартовал в ноябре с уроков английского языка.

«Однако здесь речь идет не столько об обучении, сколько о повышении квалификации, все украинские пилоты имеют большой опыт полетов на МиГ-29 и Су-27», — рассказал журналистам бельгийский летчик с позывным Свотч.

Он добавил, что любые личные взаимоотношения между инструкторами и летчиками ВСУ запрещены, общение носит «строго профессиональный характер». Свотч признался, что даже не знает имен своих воспитанников, только позывные.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.

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