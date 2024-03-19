Европейские страны озаботились привлечением солдат в армии

Страны Европы, среди которых Франция и Германия, занялись стимулированием увеличения числа военнослужащих из-за оттока кадров с военной службы. Об этом пишет Politico.

«Это обсуждают сейчас во всех столицах, во всех демократических странах, где есть профессиональные армии без воинской повинности», — заявлял глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

По данным издания, в некоторых странах ЕС обсуждают возможный призыв женщин на военную службу. Также специальный комиссар бундестага по делам вооруженных сил Ева Хегль в своем докладе отмечала, что восстановление некоторых форм призыва на срочную службу — один из способов изменить ситуацию.

До этого начальник штаба сухопутных войск генерал Пьер Шилль сообщил, что армия Франции готовится к «самым тяжелым столкновениям», чтобы в случае необходимости отстаивать государственные интересы. Шилль подчеркнул, что Франция обладает рядом преимуществ в контексте баланса сил и новых форм военных действий. По его словам, речь идет о географическом положении Франции, позициях Парижа внутри Евросоюза, а также о ядерных силах.

Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности проведения французскими войсками наземных операций на Украине.