В европейских армиях усилился поток увольнений военнослужащих. Об этом сообщает издание Politico.

Во Франции на прошлой неделе министр обороны Себастьян Лекорню предложил план по возможным мерам поощрения действующих солдат.

«На встречах НАТО мы часто говорим об оборудовании, но теперь мы также говорим об уровне удержания военных [в рядах вооруженных сил]», — заявил Лекорню.

Кроме Франции, с проблемой массовых увольнений и расторжений контрактов столкнулась также Германия, численность бундесвера которой сократилась в 2023 году на 1,5 тысячи человек, до 181,5 тысячи военнослужащих. А в Вооруженных силах Британии отмечают ежегодное сокращение личного состава на 1,1 тыс. человек.

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что французское подразделение, которое готовят к отправку на Украину — это приоритетная цель для российских военных.

Ранее Нарышкин счел выражение «англичанка гадит» актуальным.