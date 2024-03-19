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Франция опасается офицерской фронды из-за потерь на Украине

Нарышкин заявил, что французская армия обеспокоена крупными потерями на Украине

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Военное руководство Франции опасается недовольства среди офицеров из-за потерь своих бойцов на Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, подобных потерь французская армия не испытывала со времен войны в Алжире во второй половине XX веке.

Только в результате уничтожения ВС России пункта временной дислокации иностранных наемников под Харьковом в середине января французская армия потеряла десятки солдат. Нарышкин обратил внимание, что такие удары «стали нормой» в украинском конфликте.

До этого директор Службы внешней разведки подчеркнул, что французское подразделение на Украине — это приоритетная цель для российских военных. По данным СВР, в состав французского подразделения на Украине могут войти около 2 тыс. человек.

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