Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкого военного обвинили в шпионаже в пользу России

Генпрокуратура ФРГ обвинила военнослужащего бундесвера в шпионаже в пользу РФ

close
100%
Global Look Press

Генеральная прокуратура ФРГ обвинила военнослужащего немецких вооруженных сил (бундесвера) Томаса Х. в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре сообщили, что Томас Х. был арестован еще 9 августа 2023 года и с тех пор находился под стражей.

Мужчина работал в Федеральном управлении по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера — структуре, подведомственной Минобороны Германии. Она, в частности, занимается закупкой военной продукции для армии.

Сообщается, что Томас Х. с мая 2023 года несколько раз обращался в генконсульство России в Бонне и посольство России в Берлине с предложением о совместной работе.

«Однажды он передал информацию, полученную им в ходе своей профессиональной деятельности, для ее дальнейшей пересылки российской разведке», — говорится в заявлении ГП.

До этого помощник депутата бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Владимир Сергиенко уволился после того, как в немецких СМИ его обвинили в «шпионаже» в пользу России. Журналисты утверждают, что Сергиенко был в тесном контакте с офицером ФСБ.

Ранее в России впервые арестовали корейского шпиона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами