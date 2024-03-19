Немецкого военного обвинили в шпионаже в пользу России

Генеральная прокуратура ФРГ обвинила военнослужащего немецких вооруженных сил (бундесвера) Томаса Х. в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре сообщили, что Томас Х. был арестован еще 9 августа 2023 года и с тех пор находился под стражей.

Мужчина работал в Федеральном управлении по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера — структуре, подведомственной Минобороны Германии. Она, в частности, занимается закупкой военной продукции для армии.

Сообщается, что Томас Х. с мая 2023 года несколько раз обращался в генконсульство России в Бонне и посольство России в Берлине с предложением о совместной работе.

«Однажды он передал информацию, полученную им в ходе своей профессиональной деятельности, для ее дальнейшей пересылки российской разведке», — говорится в заявлении ГП.

До этого помощник депутата бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Владимир Сергиенко уволился после того, как в немецких СМИ его обвинили в «шпионаже» в пользу России. Журналисты утверждают, что Сергиенко был в тесном контакте с офицером ФСБ.

Ранее в России впервые арестовали корейского шпиона.