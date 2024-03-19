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На Украине рассчитывают получить боеприпасы от ЕС в апреле

Шмыгаль выразил надежду, что Украине поставят боеприпасы в апреле

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Alex Brandon/AP

Премьер Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что в апреле Украине поставят достаточно боеприпасов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Украина рассчитывает получить достаточное количество боеприпасов в апреле», — сказал он.

20 марта Шмыгаль будет участвовать в заседании Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе.

До этого заместитель главы министерства обороны Украины Иван Гаврилюк заявил об остром дефиците запасов боеприпасов ряда номенклатур.

По его оценке, этот и другие факторы затрудняют силам обороны Украины возможность качественно исполнять поставленные боевые задачи.

В конце января агентство Bloomberg писало, что ВСУ испытывают снарядный голод из-за нехватки боеприпасов для артиллерии и ракет для противовоздушной обороны, поскольку США и Европейский союз притормозили с поставками.

Ранее Еврокомиссия признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов за год.

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