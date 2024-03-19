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«Азов»* выразил желание ловить украинских уклонистов вместо военкоматов

Замкомандира «Азова» предлагает ужесточить мобилизацию

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Александр Максименко/РИА «Новости»

Заместитель командира подразделения «Азов» (организация запрещена в России) Сергей Цисарук предложил ужесточить мобилизацию, используя вместо сотрудников украинских военкоматов бойцов разведки подразделения. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на соцсети Цисарука.

«Единственный надежный способ ускорения мобилизации, это позволить боевым бригадам самостоятельно заняться этим вопросом. Все просто, бригада получает списки в ТЦК и сама занимается поиском уклонистов. Бойцы бригады гораздо больше заинтересованы в пополнении бригады, поэтому взятки не помогут», — утверждает Цисарук.

По его утверждению, еженедельно разведчики «Азова» способны насильно мобилизовать не менее сотни украинских граждан, при этом упор будет делаться на более боеспособных молодых мужчин.

До этого бывший командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий потребовал наказать жителей поселка Космач в Ивано-Франковской области Украины, которые выступают против мобилизации.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

*   организация запрещена в России
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