Депутат Картаполов рассказал, как будет проходить весенний призыв в 2024 году

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бумажная повестка останется основным документом в весенний призыв 2024 года. Его слова передает ТАСС.

По его словам, такие правила будут действовать до запуска реестра воинского учета. При этом электронные повестки будут рассылаться в тестовом режиме, как и в осенний призыв 2023 года.

«Но основным способом остается бумажная повестка. Электронная повестка будет дублировать бумажную», — пояснил Картаполов.

До этого в пресс-службе Военного следственного управления (ВСУ) СКР по Центральному военному округу сообщали, что военные следователи посетили склад Wildberries в микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге с проверкой, 30 сотрудников маркетплейса поставят на воинский учет.

По результатам рейда будут поставлены на учет работники-мигранты, которые получили гражданство России.

Ранее на Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии.