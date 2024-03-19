Американский военный признал, что Запад не готов вести сложные бои, как на Украине

Подполковник армии США в отставке Алекс Вершинин высказал мнение, что западные военные не готовы вести такие сложные бои, как те, что сейчас проходят на территории Украины. Его слова приводит Business Insider.

Эксперт считает, что военным США и стран Европы, возможно, следует изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения.

Вершинин добавил, что коллективный Запад делает упор на короткие и маневренные стычки, стараясь не допускать затяжную борьбу на истощение. По его словам, конфликт на Украине продемонстрировал необходимость в короткие сроки пополнять истощенные силы и уметь компенсировать крупные потери на поле боя.

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Тбилиси по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе заявил, что поддержка НАТО нанесла большой ущерб Черноморскому флоту России.

Ранее стало известно о нехватке кадров в армиях стран Запада.