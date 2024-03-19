Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский военный признал, что Запад не готов вести сложные бои, как на Украине

BI: военные США и Европы не могут вести тяжелые бои, как проходят на Украине

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

Подполковник армии США в отставке Алекс Вершинин высказал мнение, что западные военные не готовы вести такие сложные бои, как те, что сейчас проходят на территории Украины. Его слова приводит Business Insider.

Эксперт считает, что военным США и стран Европы, возможно, следует изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения.

Вершинин добавил, что коллективный Запад делает упор на короткие и маневренные стычки, стараясь не допускать затяжную борьбу на истощение. По его словам, конфликт на Украине продемонстрировал необходимость в короткие сроки пополнять истощенные силы и уметь компенсировать крупные потери на поле боя.

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Тбилиси по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе заявил, что поддержка НАТО нанесла большой ущерб Черноморскому флоту России.

Ранее стало известно о нехватке кадров в армиях стран Запада.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами