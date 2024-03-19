МО РФ заявило об ударах бомбами по украинской ДРГ у границы с Россией

Российские войска уничтожили пункт украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) у границ Курской области с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что пункт дислокации ДРГ находился в Рыжевке Сумской области.

«Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

До этого Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинской ДРГ в приграничном районе Курской области.

На кадрах зафиксирован удар авиабомбами по временным позициям украинской ДРГ. Они располагались в районе населенного пункта Рыжевка Сумской области. Противник понес потери в живой силе и технике.

Также 19 марта военное ведомство опубликовало кадры уничтожения ДРГ у Белгородской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.