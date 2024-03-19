ВС РФ уничтожили пункт дислокации украинских диверсантов у границ Курской области

Вооруженные силы России поразили позиции украинских диверсантов в населенном пункте у Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, группировка войск выявила пункт дислокации диверсантов ВСУ в Рыжевке в Сумской области Украины, после чего нанесла по нему удар планирующими авиационными бомбами.

Кроме того, как уточнили в МО РФ, еще один пункт дислокации ДРГ выявили а лесу на границе с Белгородской областью. По нему нанесли удар, уничтожив личный состав и технику противника. Ведомство опубликовало видео поражения позиций ВСУ.

19 марта стало известно, что ВС РФ пресекли очередную попытку украинских войск ударить по Белгородской области. На этот раз над российским регионом перехватили девять снарядов, выпущенных из ракетной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»). Украинские военные пытались ударить по расположенным в регионе объектам.

Ранее сообщалось, что российские войска улучшили позиции в Работино.