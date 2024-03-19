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Российские военные не позволили беспилотнику ВСУ атаковать Белгородскую область

Минобороны РФ: средства ПВО пресекли атаку дрона ВСУ на Белгородскую область

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку атаки дрона Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Вражеский дрон был уничтожен около 13:00 мск 19 марта над территорией российского региона.

При этом некоторое время назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ три человека получили тяжелые ранения, в частности у 14-летнего подростка произошла частичная ампутация руки, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности.

Кроме того, были повреждены несколько частных домой, жилая многоэтажка, здания школы и детского сада, автомобили.

В этот же день оборонное ведомство сообщало, что около 10:30 мск украинские войска атаковали Белгородскую область девятью снарядами, запущенными из RM-70 Vampire. Российские ПВО перехватили все объекты.

Ранее были названы потери ВСУ при попытке прорыва на территорию РФ.

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