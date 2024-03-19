Российские военные не позволили беспилотнику ВСУ атаковать Белгородскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку атаки дрона Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Вражеский дрон был уничтожен около 13:00 мск 19 марта над территорией российского региона.

При этом некоторое время назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ три человека получили тяжелые ранения, в частности у 14-летнего подростка произошла частичная ампутация руки, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности.

Кроме того, были повреждены несколько частных домой, жилая многоэтажка, здания школы и детского сада, автомобили.

В этот же день оборонное ведомство сообщало, что около 10:30 мск украинские войска атаковали Белгородскую область девятью снарядами, запущенными из RM-70 Vampire. Российские ПВО перехватили все объекты.

Ранее были названы потери ВСУ при попытке прорыва на территорию РФ.