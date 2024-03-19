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Адмирала Моисеева представили как врио главкома ВМФ

Адмирала Моисеева представили в Кронштадте как врио командующего ВМФ России

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Пресс-служба Северного флота

Адмирала Александра Моисеева представили на церемонии в Кронштадте как врио главнокомандующего Военно-морским флотом России. Об этом сообщает РИА Новости.

На мероприятии вручали корабельные чаши экипажам подводных лодок ВМФ.

«Временно исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом Герой России адмирал Александр Моисеев», — сказал ведущий церемонии.

О том, что в России сменился главком ВМФ, стало известно в марте. «Фонтанка» писала, что до личного состава главкомата довели информацию о назначении Моисеева вместо Николая Евменова. Сообщалось, что скоро он займет должность на постоянной основе.

Назначение Моисеева тогда подтвердил экс- командующий Черноморским флотом РФ, отставной адмирал Владимир Комоедов. Информацию ему сообщили из «двадцати источников».

Моисеев родился 16 апреля 1962 года в Калининградской области. Несколько лет он служил на атомных подводных лодках Северного флота. С 3 мая 2019 года он возглавил Северный флот. Подробнее о том, кто такой адмирал Моисеев, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-адмирал рассказал о проектах российских авианосцев.

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