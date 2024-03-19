Украинское издание сообщило о взрыве на юге Украины

В Николаевской области на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Страна».

При том издание других подробностей не привело. В регионе объявили воздушную тревогу.

До этого украинское издание «Общественное» сообщило, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы.

Также глава подчиненной Украине областной администрации Иван Федоров сообщил, что на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области объекты инфраструктуры вторые сутки подряд получают повреждения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в четырех областях Украины объявляли воздушную тревогу.