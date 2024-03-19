Жителей Воронежа предупредили о возможных громких звуках

В Воронеже и пригороде местные жители могут слышать громкие звуки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, российские военные ликвидируют последствия атаки беспилотников, которая произошла накануне. Из-за этого могут быть слышны громкие звуки, пояснил он.

Гусев призвал население сохранять спокойствие. Он заверил, что оперативная ситуация в регионе находится под контролем.

19 марта Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО ночью уничтожили беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа над Белгородской и Воронежской областями. По одному — в каждом регионе.

После этого оборонное ведомство рассказало, что около 8:45 мск украинские военные попытались совершить еще один теракт на территории России с помощью беспилотника.

Ранее стало известно, что Воронежская область примет белгородские семьи, покинувшие дома из-за обстрелов.