Российский военный спас целый батальон в зоне СВО

Российский военный, старший лейтенант Джабраил Насыров рассказал, как спас целый батальон через спутник. Его слова приводит Минобороны России в Telegram-канале.

Боец за кратчайшее время восстановил связь в новой позиции во время мощного обстрела в районе поселка Таволжанка. Он развернул спутниковый комплект связи и в итоге смог связаться с сослуживцами.

Насыров не так давно окончил с красным дипломом факультет специальной связи в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций. По данным оборонного ведомства, офицер успешно применил в зоне спецоперации знания, полученные в вузе.

По словам военнослужащего, благодаря примененным маневрам удалось избежать жертв с российской стороны.

Насыров награжден медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть II степени».

Телеканал RT в начале марта сообщал, что воздушный таран российского беспилотника спас семь человек на Южно-Донецком направлении.

Ранее кот Сифон спас российских бойцов от снарядов и дронов-камикадзе в зоне СВО.