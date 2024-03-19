В Запорожской области разрушили объекты инфраструктуры

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области объекты инфраструктуры вторые сутки подряд получают повреждения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава подчиненной Украине областной администрации Иван Федоров.

Он отметил, что в администрацию поступили сообщения о повторном разрушении объектов инфраструктуры. Однако количество объектов и степень разрушений он не уточнил.

Ночью 19 марта в четырех областях Украины объявляли воздушную тревогу. Предупреждение об опасности действовало в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Полтавской областях.

До этого сообщалось о взрывах в окрестностях Харькова. Накануне взрывы произошли в Кременчуге Полтавской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно об очередных взрывах в Одессе.