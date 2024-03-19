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Российская армия захватила американский бронетранспортер

Российская армия захватила у ВСУ американский бронетранспортер М113

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Global Look Press

Танкисты из батальона, которым командует боец из Курганской области по прозвищу «Горыныч», захватили недалеко от Авдеевки (ДНР) натовский бронетранспортер М113 производства США, принадлежащий Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на рассказ военнослужащего.

На вопрос, как военные поступят с трофеем, «Горыныч» ответил, что «бригады подделают и отдадут в часть». Также он опубликовал видеокадры с бронетранспортером.

На видео один из танкистов рассказал, что БТР М113 был подорван на мине и потерял одну гуслю в населенном пункте Ласточкино. Украинские военные при бегстве оставили все боекомплекты внутри машины.

«Горыныч» рассказал, что после ремонта М113 будет использоваться российской армией против ВСУ.

На прошлой неделе стало известно, что российские военные, принимавшие участие в боях за Авдеевку, во время сражений захватили у ВСУ самый современный немецкий танк Leopard 2A6.

Ранее в сеть попали кадры уничтожения первого танка Abrams.

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