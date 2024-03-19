На Украине увидели истребитель МиГ-29 с французской высокоточной бомбой

Советский истребитель МиГ-29, оснащенный французской бомбой Armement Air-Sol Modulaire (AASM), которая более известна под названием Highly Agile Modular Munition Extended Range (HAMMER), заметили на Украине. Об этом пишет Army Recognitnion со ссылкой на фотографии с самолетом.

На опубликованном снимке можно увидеть МиГ-29 Воздушных сил Украины, который несет одну бомбу «Хаммер» под крылом.

Высокоточный боеприпас HAMMER был принят на вооружение в 2007 году. Он представляет из себя неуправляемую бомбу, укомплектованную дополнительным оборудованием.

Газета The New York Times на прошлой неделе сообщала, что страны Запада планируют передать Украине американские истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon в июле 2024 года.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.