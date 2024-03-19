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Российские войска сбили ударный вертолет ВСУ на Артемовском направлении

МО: расчет ЗРК «Бук-М1» сбил на Артемовском направлении ударный вертолет ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» группировки войск «Юг» сбил ударный вертолет украинских войск на Артемовском направлении. Об этом сообщил командир дивизиона зенитной батареи с позывным «Тихий», передает РИА Новости.

По словам «Тихого», цель находилась на высоте около 500-600 метров. Вертолет сопровождался около 10 километров и был уничтожен как только вошел в зону поражения.

18 марта Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили многоцелевой вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины и нейтрализовали 143 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

До этого оборонное ведомство опубликовало видеозапись уничтожения вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Лукашовка в Сумской области.

13 марта сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили два вертолета Ми-8 в Донецкой народной республике.

Ранее средства ПВО России за сутки уничтожили 168 беспилотников.

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