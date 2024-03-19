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В небе над Дамаском произошли взрывы

РИА Новости: над Дамаском произошли взрывы

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Sham FM/Reuters

Над столицей Сирии Дамаском произошли взрывы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Причины взрыва на данный момент неизвестны.

В феврале армия Израиля атаковала район Кфар-Суса на юго-западе Дамаска.

16 марта замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по базе боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.

9 марта Кулить сообщал, что Воздушно-космические силы России в районах населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани провинции Идлиб ликвидировали два места базирования боевиков.

28 февраля пять ракет и беспилотник ударили по американской базе на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

26 февраля террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Ранее средства ПВО Сирии отразили воздушную атаку близ Дамаска.

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