В Польше пропал в полете американский БПЛА MQ9 Reaper

Американский разведывательный беспилотник MQ9 Reaper, находясь в полете, утратил связь с базой в районе Мирославца на северо-западе Польши. Об этом со ссылкой на генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщает РИА Новости.

В сообщении Войска Польского говорится, что невооруженный беспилотник MQ9 Reaper, принадлежащий ВВС США в Европе, выполнял запланированную ежеквартальную тренировку на аэродроме Мирославец, после чего потерял связь с базой. Ожидается его аварийное приземление, все требуемые службы приведены в состояние готовности.

Город Мирославец расположен на северо-западе Польши, примерно посередине между Варшавой и Берлином.

MQ9 Reaper — модульный разведывательно-ударный БПЛА, способный находиться в воздухе до 24 часов при максимальной скорости в 400 км/ч.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

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