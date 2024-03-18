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В Британии заявили о скором истощении ПВО Украины

Аналитик Меркурис: после истощения ПВО Украина не сможет отразить массовые удары

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Shutterstock

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube, что российская ракетная артиллерия будет массово наносить удары по стратегическим объектам Украины после полного истощения противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

По его словам, запасы ракет для украинских систем ПВО «начинают падать до критического уровня».

«К концу марта они будут вынуждены экономить боеприпасы, что позволит россиянам наносить все больше и больше ударов ракетами и дронами, и Украина уже не сможет что-либо противопоставить этому», — сказал эксперт.

Ранее обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу заявил в своей статье, что российские военные нанесли серьезный удар по ПВО Украины, уничтожив американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в районе Покровска в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого Вооруженные силы РФ поразили ударом из ракетного комплекса «Искандер» ЗРК Patriot, стоящий на вооружении украинской армии. Этот комплекс был уничтожен в районе Покровска в ДНР. Кадры уничтожения зафиксировали камеры с дрона.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.

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Операция на Украине
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