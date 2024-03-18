В Воронежской области отменили режим авиационной опасности

В Воронежской области отменен режим авиационной опасности, который вводился около одного часа назад. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем официальном Telegram-канале 18 марта.

«Отмена режима авиационной опасности в регионе», — написал он.

Иной дополнительной информации не приводится.

Накануне в Воронежской области был введен режим опасности атаки беспилотными летательными аппаратами.

Незадолго до этого в министерстве иностранных дел России заявляли, что Украина интенсифицировала атаки против РФ, чтобы получить от западных стран больше финансовой помощи и вооружений. Также в министерстве заявили, что непрекращающиеся обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны Украины направлены на срыв процесса выборов, а также на запугивание людей, чтобы лишить их возможности проголосовать.

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