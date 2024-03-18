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В МИД России прокомментировали создание крупнейшей базы НАТО в Европе

МИД РФ: модернизация авиабазы НАТО в Румынии — продолжение эрозии безопасности

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RusArmscontrol/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Создание крупнейшей базы Североатлантического альянса в Европе является продолжением «эрозии» безопасности в Черноморском регионе. Об этом РИА Новости заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«К сожалению, мы продолжаем наблюдать эрозию безопасности в Черноморском регионе, где некогда работал целый спектр механизмов укрепления доверия между прибрежными государствами», — сказал дипломат.

Он отметил, что участником этих механизмов по-прежнему является Румыния, где и будет построена эта база.

По словам Гаврилова, Россия всегда исходила из того постулата, что «лишь черноморские страны могут решить проблемы обеспечения безопасности без привлечения внерегиональных игроков, тем более агрессивного блока НАТО».

Он также подчеркнул, что Российская Федерация сбалансирует соответствующим военным планированием нынешние попытки недружественных и «враждебных» государств укрепить военный потенциал вблизи рубежей РФ.

До этого сообщалось, что в Румынии началось строительство крупнейшей базы НАТО в Европе, рассчитанной на 10 тыс. военнослужащих. Военный объект оценивается в €2,5 млрд.

База, площадь которой насчитывает 2,8 тыс. гектаров, расположена в округе Констанцы, неподалеку от румынского порта на Черном море. Инфраструктура объекта строится вокруг существующей базы Североатлантического альянса «Михаил Когэлничану».

Ранее в Румынии высказались о возможной войне с Россией.

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