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На Украине назначили нового спикера воздушных сил

Главком ВСУ Сырский назначил Илью Евлаша спикером воздушных сил

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Воздушные Силы ВС Украины

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назначил новым спикером воздушных сил армии страны майора Илью Евлаша. Информация об этом появилась в Telegram-канале воздушных сил.

Евлаш был старшим офицером службы по связям с общественностью. Кроме того, он руководил пресс-службой группировки, занимавшейся обороной Киева, а также представлял группировку «Хортица».

Майор сменил на посту полковника Юрия Игната, об отстранении которого стало известно 16 марта. Уточнялось, что Игнат перешел на «другое направление».

До этого спикер группировки «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой сообщил о своей отставке. По его словам, он «получил подтверждение того, про что слышал или догадывался», а «многие знания уточняют печали». При этом причину своей отставки он не раскрыл.

По данным «Страны.ua», увольнения Лихового и Игната могут быть связаны с зачисткой ВСУ от людей экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее на Украине заявили о росте числа случаев дезертирства в ВСУ.

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